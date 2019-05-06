Аналитика 06.05.2019 20:09
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06.05.2019 20:09
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево, регуправление Роспотребнадзора удивляет природоохранных прокуроров, пленение Паулюса «оживили» при помощи мультимедийных технологий и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Фото sledcom.ru
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