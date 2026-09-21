Траты на науку в Волгоградской области выросли до 5,6 миллиардов

Волгоградстат подвел итоги научной деятельности в регионе с января по июнь 2026 года. По данным ведомства, затраты на научные исследования и разработки в этом году по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличились в 2,2 раза и составили 5639,7 млн рублей.