Траты на науку в Волгоградской области выросли до 5,6 миллиардов

Волгоградстат подвел итоги научной деятельности в регионе с января по июнь 2026 года. По данным ведомства, затраты на научные исследования и разработки в этом году по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличились в 2,2 раза и составили 5639,7 млн рублей.
Всего научными исследованиями и разработками занимались 45 организаций Волгоградской области, из которых 44,4% относились к сфере высшего образования. В сфере науки работали 3,1 тысячи человек, из них исследователей – 1,7 тыс. человек. Доля исследователей в возрасте до 39 лет от их общего числа составила 41,7%.
Доля средств федерального бюджета в общих затратах на развитие науки составила 69,5%.
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