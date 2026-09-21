В ЦИК назвали тройку партий-лидеров по федеральным спискам

Новые данные о результатах голосования по федеральным спискам опубликовал ЦИК РФ сегодня, 21 сентября. По данным на 8-30 ч. лидирует «Единая Россия» с результатом 57,83%, на втором месте – КПРФ – 13,82%, на третьем – ЛДПР (8,91%).
«Новые люди» получили 7,97% голосов избирателей, «Справедливая Россия» - 4,96%. «Партии пенсионеров» доверились 2,04% принявших участие в выборах, «Зеленым» - 1,14;% избирателей. «Коммунисты России» получили 0,86% голосов. Самый низкий результат – у партии «Прямой демократии» (0,35%).
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области не было зафиксировано нарушений на выборах.