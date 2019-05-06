Экология 06.05.2019 15:24
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06.05.2019 15:24
Заплатить крупную сумму за незаконную рубку леса придется жителю Урюпинского района Горхмазу Алыеву. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он срубил 35 живых деревьев - 29 дубов, 5 вязов, ясень, а также 2 сухостойных вяза. Нанесенный природе ущерб был оценен в 1 миллион 598 тысяч рублей. За это в марте суд приговорил к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года и оштрафовал на 300 тысяч рублей. За время процесса Алыев выплатил 60 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Теперь ему придется заплатить остальное.
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