Расследования 21.04.2019 10:45
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21.04.2019 10:45
Компенсацию морального вреда в размере 2500 евро пытается взыскать с Минфина РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Геберт - обвиняемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда, Геберт в обосновании своих исковых требований указал, что в нарушении ст.3 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», на момент следствия и судебного разбирательства он находился во время судебных заседаний в металлической клетке.
Это происходило на судебных заседаниях, связанных с продлением меры пресечения в отношении него 24.05.2018 года и 02.07.2018 года. На заседании 02.07.2018 года он сделал заявление, чтобы на время судебного заседания его освободили из клетки. Также он предъявил гарантированное письмо Генерального прокурора к министру юстиции Венгрии, в котором гарантированы условия его содержания. Однако в ходатайстве ему было отказано, как и в освобождении из металлической клетки. Между тем, на заседании, которое состоялось уже позже в Волгоградском областном суде, такое же его ходатайство было удовлетворено.
На судебное заседание по рассмотрению данного иска Геберт не явился, так как находится в настоящее время в СИЗО №1 г. Волгограда. Представителей Минфина и Судебного департамента при Верховном суде РФ также не было, они попросили рассмотреть иск без их участия.
Суд считает, что содержание Геберта в суде за металлическом заграждением при рассмотрении ходатайств о продлении ему меры пресечения не было чрезмерной мерой и не может расцениваться как унижающие честь и достоинство. Кроме того, истцом не представлено никаких доказательств нарушения его личных неимущественных прав, либо причинения ему физических и нравственных страданий. Исковые требования были оставлены без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что в настоящее время уголовное дело по обвинению Геберта в подстрекательстве к убийству бизнесмена рассматривается в Волгоградском областном суде. Александр Геберт, который по версии следствия, участвовал в подготовке к ликвидации Брудного, скрывался за рубежом. В 2017 году его задержали в Венгрии и передали в руки российского правосудия. Покушение на Сергея Брудного было совершено 21 мая 2014 года в центре Волгограда. Все остальные фигуранты дела, начиная от исполнителя до заказчика, осуждены и отбывают длительные сроки.
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