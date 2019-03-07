Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде военные пожелали женщинам рожать патриотов России

Аналитика 07.03.2019 18:21
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07.03.2019 18:21



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «Сирийский перелом» в Волгограде, в моду вошли фруктовые букеты, руководство «Красного Октября» порадовало женщин и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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