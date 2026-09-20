В Волгоградской области неделя с 14 по 20 сентября прошла под знаком подготовки к предстоящим выборам в Государственную думу, региональный парламент и местные органы. Однако, помимо электоральной гонки, волгоградцы активно обсуждали появившийся на волгоградских АЗС бензин, новую партию общественного транспорта и открытие в регионе инновационного технопарка. О том, чем запомнится уходящие семь дней, в материале ИА «Высота 102».

16 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров открыл первый корпус волгоградского технопарка «Сталинград» – аналога известного «Сколково». Пока основное здание продолжает проектироваться для последующего строительства в пойме реки Царицы, в Ворошиловском районе, на месте знаменитого здания-долгостроя на ул. Профсоюзной, открылся первый корпус уникального центра инноваций. Здесь на одной площадке должны будут работать и учёные, и бизнес для ускоренной разработки и внедрения передовых технологий в реальный сектор экономики.

- Открывая сегодня первую очередь технопарка «Сталинград», реализуя этот проект вместе со «Сколково», мы рассчитываем, что здесь будут разрабатываться, уходить в пилот и масштабироваться новые технологии. Для этого на одной площадке мы свяжем научную, экспериментальную и производственную деятельность. Главная наша цель — повысить производительность труда и качество жизни наших жителей региона. Уверен, что технопарк станет для Волгоградской области новой точкой роста, — отметил глава региона.





В этот же день состоялась церемония передачи Волгограду партии из 26 новых автобусов, 10 из которых относятся к особо большому классу вместимости. Современные двухсекционные «гармошки», способные вместить до 184 пассажиров, усилили стержневые маршруты №2 «ЖД вокзал – комплекс „Юбилейный“» и №21 «ЖД вокзал – пос. ГЭС».

17 сентября в администрации региона заявили о продолжении наращивания поставок в регион автомобильного топлива. Результаты этого волгоградские автолюбители смогли увидеть лично – очереди на заправках стали меньше. При этом цены на топливо продолжили вектор на ускоренный рост.

На некоторых частных АЗС это привело к совсем уже экстравагантным проявлениям. В частности, владельцы одной из заправок, несмотря на контроль антимонопольной службы, умудрились взвинтить ценник до 137 рублей за АИ-95.

В этот же день стало известно о задержании в регионе трёх волгоградцев, заснявших на видео последствия ракетной атаки, одновременно стало известно об аресте в Волжском 50-летнего мужчины, симпатизирующего террористам.

18 сентября стартовали выборы в Госдуму. В этот раз они вновь проходят на протяжении трёх дней. Только в первые сутки свой голос за кандидатов отдали треть жителей региона. 19 сентября явка достигла 50% от количества избирателей, а по последним данным на 15:00 20 сентября уже разменяла седьмой десяток.

19 сентября губернатор Андрей Бочаров посетил с рабочей поездкой Красноармейский район, где анонсировал 5-летнюю программу развития трамваев в Волгограде и Волжском. Глава региона пообещал, что на состоявшейся в 2025 году закупке новых трамваев останавливаться регион не собирается. В планах обновлять по 20 трамваев ежегодно. В этот же день губернатор принял участие в открытии Сарептского путепровода после реконструкции.

Фото: администрация Волгоградской области