Волгоградская область опередила регионы ЮФО по росту цен на продукты





В Волгоградской области индекс потребительских цен на продукты в январе 2019 года составил 101,9% по сравнению с декабрем 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения субъектов Росстата, это самый высокий показатель среди регионов ЮФО. Так, средний показатель в Южном федеральном округе – 101,4%. Например, в соседней Астрахани индекс потребительских цен на продукты в январе 2019 года составил 101,1%.

Между тем, на прошлой неделе в Волгоградской области отмечено значительное подорожание некоторых продуктов. Так, по сравнению с данными на 25 февраля заметнее всего подорожали овощи: лук – 110,24% (25,72 рубля за кг), свежие огурцы – 106,63% (175,42 рубля за кг), капуста – 105,58% (31,04 рубля за кг), морковь – 103,48% (26,17 рубля за кг). Также вновь увеличилась цена на пшено – 103,22% (58,1 рубля за кг).



