Экология

Волжская ГЭС увеличивает сбросы воды по приказу Росводресурсов

Экология 20.02.2019 14:45
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20.02.2019 14:45


Росводресурсы установили новые режимы работы Волжской ГЭС с 21 февраля по 20 марта текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе гидроэлектростанции, в это время средний расход составит 5800 – 6000 куб.м/с., тогда как до 21 февраля они составляли 5300 – 5500 куб.м/с.
Как ожидается, новые режимы должны обеспечить необходимую свободную емкость в водохранилищах Волжско-Камского каскада для безопасного пропуска предстоящего весеннего половодья и удовлетворить потребности в водных ресурсах основных водопользователей.
По информации ФГБУ "Гидрометцентр России" в январе этого года прогноз притока во все водохранилища Волжско-Камского каскада оправдался.
Приток в Шекснинское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Чебоксарское, Камское и Нижнекамское водохранилища был близким к норме или немного больше нормы, в Горьковское - на 25% меньше нормы. Приток в Куйбышевское водохранилище превысил норму на 70%. Суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме составил 8,3 км3 или 117% нормы.
Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Фото пресс-службы Волжской ГЭС

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