В Совет директоров банка «Возрождение» вошли представители государственной финансовой группы ВТБ

Акционеры банка «Возрождение» избрали новый состав Совета директоров, об этом ИА «Высота 102» рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. По ее словам, внеочередное общее собрание акционеров прошло в Москве в январе текущего года: «Новый Совет директоров теперь сформирован в основном из представителей государственной финансовой группы ВТБ – основного акционера «Возрождения». Возглавил Совет директоров Дмитрий Олюнин, зампред правления ВТБ, – рассказала Наталья Шабунина, – такое решение акционеров, безусловно, укрепит позиции банка в базовом регионе присутствия – Волгоградской области – как по работе с физическими, так и юридическими лицами. «Возрождение» продолжит свое развитие теперь с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ».













В конце прошлого года банки группы ВТБ объединили банкоматные сети. Таким образом, доступных для клиентов «Возрождения» банкоматов в Волгоградской области увеличилось в 4 раза до порядка 300 единиц.

Кроме того, «Возрождение» полностью обновил свои интернет-банк и мобильное приложение. Банк фиксирует рекордный прирост пользователей дистанционных каналов обслуживания. С момента обновления число клиентов банка, пользующихся новыми сервисами, увеличилось вдвое.

«Возрождение» – один из старейших банков российской финансовой системы, обслуживает более 1 200 млн частных клиентов и порядка 53 тысяч юрлиц, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.



