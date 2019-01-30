В Совет директоров банка «Возрождение» вошли представители государственной финансовой группы ВТБ

Экономика 30.01.2019 14:56
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30.01.2019 14:56
Акционеры банка «Возрождение» избрали новый состав Совета директоров, об этом ИА «Высота 102» рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. По ее словам, внеочередное общее собрание акционеров прошло в Москве в январе текущего года: «Новый Совет директоров теперь сформирован в основном из представителей государственной финансовой группы ВТБ – основного акционера «Возрождения». Возглавил Совет директоров Дмитрий Олюнин, зампред правления ВТБ, – рассказала Наталья Шабунина, – такое решение акционеров, безусловно, укрепит позиции банка в базовом регионе присутствия – Волгоградской области – как по работе с физическими, так и юридическими лицами. «Возрождение» продолжит свое развитие теперь с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ».
В конце прошлого года банки группы ВТБ объединили банкоматные сети. Таким образом, доступных для клиентов «Возрождения» банкоматов в Волгоградской области увеличилось в 4 раза до порядка 300 единиц.
Кроме того, «Возрождение» полностью обновил свои интернет-банк и мобильное приложение. Банк фиксирует рекордный прирост пользователей дистанционных каналов обслуживания. С момента обновления число клиентов банка, пользующихся новыми сервисами, увеличилось вдвое.
«Возрождение» – один из старейших банков российской финансовой системы, обслуживает более 1 200 млн частных клиентов и порядка 53 тысяч юрлиц, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.
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