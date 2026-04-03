Волгоградский предприниматель Евгений Купко, владеющий сетью «БлинБери», объявил о закрытии бизнеса в Дубае. К такому решению, которое далось нелегко, собственника привело резкое падение выручки на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

- В первую неделю марта трафик в Marina Mall, Dubai Mall и BlueWaters упал на 80%, а потом держался лишь на уровне 30% от прошлогодних показателей. Для нас это было критично, потому что основная аудитория БлинБери в Дубае — это русскоговорящие гости, экспаты и туристы из европейских стран. Когда турпоток резко сократился, это сразу ударило по выручке, - написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

По словам Купко, в марте 2026 года у «БлинБери» заканчивался срок аренды по двум из трех блинных, расположенных в Marina Mall и Dubai Mall. Сеть, которая ранее смогла найти своего клиента в ОАЭ и выйти на рост 15-18% в год, вела тяжелые переговоры с Emaar о продлении договора аренды. В итоге в феврале арендодатель согласился на небольшое снижение ставки, что при прежних обстоятельствах команду «БлинБери» вполне устраивало. Однако конфликт на Ближнем Востоке внес свои жесткие коррективы.

- Мы вернулись к арендодателю и попросили пересмотреть условия ещё раз — уже с учётом новой ситуации. Но получили отказ: Emaar посчитал, что уже и так пошёл нам навстречу. И вот здесь для нас всё стало предельно ясно. Продолжать работу на этих условиях — значит брать на себя риск, который уже нельзя назвать разумным, - рассказывает Купко о том, как принималось решение. - Когда ты видишь, что трафик обвалился, а обязательства перед сотрудниками, поставщиками и арендодателем никуда не делись, тянуть время — значит не проявлять стойкость, а просто откладывать трудное решение. Нельзя держаться за проект любой ценой, если эта цена — долги, давление на команду и обещания, которые ты, возможно, уже не сможешь выполнить. Мы не захотели успокаивать себя и других словами «давайте ещё чуть-чуть потерпим». Мы приняли тяжёлое, но честное решение — остановиться в тот момент, когда ещё могли исполнить обязательства перед сотрудниками и партнёрами.

Евгений Купко также сообщил, что выполнил все обязательства перед сотрудниками, которые работали в дубайском филиале «БлинБери». Это 26 человек из Филиппин, Пакистана, Непала, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Мьянмы, Уганды, Сьерра-Леоне, Камеруна и Эфиопии. Так как большинство сотрудников находилось в Дубае по рабочей визе, им было обвялено о предстоящей ликвидации заранее, чтобы они могли найти новую работу. Денежные обязательства также перед сотрудниками исполнены в полном объеме, утверждает предприниматель.

Несмотря на закрытие блинных в Дубае, Евгений Купко считает, что получил бесценный опыт, работая в этой стране.

- Я всё равно считаю дубайский опыт удачным. Мы научились быстрее дорабатывать продукт под привычки и ожидания нового гостя. На практике поняли, насколько важна и сколько времени, денег и терпения на самом деле требует работа на узнаваемость бренда в экстремально конкурентных условиях, - рассуждает бизнесмен. - Мы стали гораздо хладнокровнее смотреть на международное развитие — без иллюзий, но с пониманием, что этот путь для нас реален.

В ближайшее время бизнесмен намерен сосредоточиться на развитие франшизы в России, в том числе в новых регионах, где видит перспективы и точки роста.

- В этом году откроются рестораны в Воронеже, Обнинске, Луганске, Тольятти. Поэтому мы решили направить весь наш межкультурный опыт и ресурс на это направление, - сообщил Купко.

Напомним, что ближневосточный конфликт начался 28 февраля 2026 года. США и Израиль атаковали Иран, который в ответ начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

фото: Евгений Купко / t.me

