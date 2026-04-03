С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
«Мы приняли тяжёлое, но честное решение»: владелец «БлинБери» объявил о закрытии бизнеса в Дубае

Экономика 03.04.2026 14:54
0
03.04.2026 14:54


Волгоградский предприниматель Евгений Купко, владеющий сетью «БлинБери», объявил о закрытии бизнеса в Дубае. К такому решению, которое далось нелегко, собственника привело резкое падение выручки на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

- В первую неделю марта трафик в Marina Mall, Dubai Mall и BlueWaters упал на 80%, а потом держался лишь на уровне 30% от прошлогодних показателей. Для нас это было критично, потому что основная аудитория БлинБери в Дубае — это русскоговорящие гости, экспаты и туристы из европейских стран. Когда турпоток резко сократился, это сразу ударило по выручке, - написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

По словам Купко, в марте 2026 года у «БлинБери» заканчивался срок аренды по двум из трех блинных, расположенных в Marina Mall и Dubai Mall. Сеть, которая ранее смогла найти своего клиента в ОАЭ и выйти на рост 15-18% в год, вела тяжелые переговоры с Emaar о продлении договора аренды. В итоге в феврале арендодатель согласился на небольшое снижение ставки, что при прежних обстоятельствах команду «БлинБери» вполне устраивало. Однако конфликт на Ближнем Востоке внес свои жесткие коррективы.

- Мы вернулись к арендодателю и попросили пересмотреть условия ещё раз — уже с учётом новой ситуации. Но получили отказ: Emaar посчитал, что уже и так пошёл нам навстречу. И вот здесь для нас всё стало предельно ясно. Продолжать работу на этих условиях — значит брать на себя риск, который уже нельзя назвать разумным, - рассказывает Купко о том, как принималось решение. - Когда ты видишь, что трафик обвалился, а обязательства перед сотрудниками, поставщиками и арендодателем никуда не делись, тянуть время — значит не проявлять стойкость, а просто откладывать трудное решение. Нельзя держаться за проект любой ценой, если эта цена — долги, давление на команду и обещания, которые ты, возможно, уже не сможешь выполнить. Мы не захотели успокаивать себя и других словами «давайте ещё чуть-чуть потерпим». Мы приняли тяжёлое, но честное решение — остановиться в тот момент, когда ещё могли исполнить обязательства перед сотрудниками и партнёрами.

Евгений Купко также сообщил, что выполнил все обязательства перед сотрудниками, которые работали в дубайском филиале «БлинБери». Это 26 человек из Филиппин, Пакистана, Непала, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Мьянмы, Уганды, Сьерра-Леоне, Камеруна и Эфиопии. Так как большинство сотрудников находилось в Дубае по рабочей визе, им было обвялено о предстоящей ликвидации заранее, чтобы они могли найти новую работу. Денежные обязательства также перед сотрудниками исполнены в полном объеме, утверждает предприниматель.

Несмотря на закрытие блинных в Дубае, Евгений Купко считает, что получил бесценный опыт, работая в этой стране. 

- Я всё равно считаю дубайский опыт удачным. Мы научились быстрее дорабатывать продукт под привычки и ожидания нового гостя. На практике поняли, насколько важна и сколько времени, денег и терпения на самом деле требует работа на узнаваемость бренда в экстремально конкурентных условиях, - рассуждает бизнесмен. - Мы стали гораздо хладнокровнее смотреть на международное развитие — без иллюзий, но с пониманием, что этот путь для нас реален.

В ближайшее время бизнесмен намерен сосредоточиться на развитие франшизы в России, в том числе в новых регионах, где видит перспективы и точки роста. 

- В этом году откроются рестораны в Воронеже, Обнинске, Луганске, Тольятти. Поэтому мы решили направить весь наш межкультурный опыт и ресурс на это направление, - сообщил Купко.

Напомним, что ближневосточный конфликт начался 28 февраля 2026 года. США и Израиль атаковали Иран, который в ответ начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке — в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. 

фото: Евгений Купко / t.me

05:51
Волгоградцы не смогли увидеть первую комету 2026 года: она сгорелаСмотреть фотографии
23:13
Замены решили всё: «Ротор» побеждает «Нефтехимик» со счётом 3:1Смотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерыхСмотреть фотографии
20:01
Волгоградцам после утренней бури пообещали геомагнитный штильСмотреть фотографии
19:12
Волевая победа: «Ротор» обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1Смотреть фотографии
18:35
18067 болельщиков пришли на матч «Ротор» - «Нефтехимик» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:15
«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротстваСмотреть фотографии
17:10
За футбольным матчем на «Волгоград Арене» 5 апреля следят силовикиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области начальницу почты обвиняют в присвоении «ветеранских» денегСмотреть фотографии
15:42
Сразу на 25% дороже: волгоградских туристов в Индии ошарашили ростом цен на едуСмотреть фотографии
14:41
«Меньше суеты. В этом и есть главный секрет»: сотни волгоградцев отметили Вербное воскресенье в храмах городаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградский музтеатр сообщил о смерти фотографа-дизайнера Рафаэля МурадьянаСмотреть фотографии
13:53
МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
Следующие через Волгоградскую область поезда из Дагестана задерживаются из-за ливняСмотреть фотографии
13:14
Традиции гандбола живут: в Волгограде завершился турнир памяти Константина ГалузоСмотреть фотографии
12:45
Суд в Дагестане взыскал более 650 тыс. рублей за свалку у волгоградского СНТСмотреть фотографии
11:50
Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Двое судовладельцев наказаны в первые дни навигации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровозСмотреть фотографии
10:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО пулеметчиком Денисом УваркинымСмотреть фотографии
10:03
Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидеромСмотреть фотографии
09:32
Два месяца в реанимации: в Волгограде спасли 720-граммового младенцаСмотреть фотографии
09:05
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизниСмотреть фотографии
08:58
Украинские БПЛА 5 апреля миновали Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:26
Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде рейсы из Санкт-Петербурга задерживаются на фоне атак БПЛАСмотреть фотографии
07:22
Дожди с похолоданием до +1 обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в МосквеСмотреть фотографии
06:09
В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»Смотреть фотографии
21:46
В Волгограде профессор Петров передал в музей Лосева сотню коллекционных картинСмотреть фотографии
 