Рынок автокредитования в России ускорил рост в марте на 70%





По оценкам ВТБ, в марте 2026 года российский рынок автокредитов достиг 174 млрд рублей, что на 70% превышает показатель марта 2025 года. Это, кроме того, в 1,5 раза превышает показатели февраля текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитиков банка, по итогам всего квартала продажи автокредитов в России увеличились на 42%.

Рынок автокредитования демонстрирует в этом году устойчивую положительную динамику ежемесячно. Ключевыми факторами роста эксперты называют адаптацию банков к ужесточению регуляторных требований, когда учитываются только официальные доходы заемщиков, а также последовательное снижение рыночных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Внутренняя статистика банка показывает рост продаж автокредитов по сравнению с февралем в 1,5 раза. Средние суммы кредита на новые и подержанные автомобили практически сравнялись, составив порядка 1,5 млн рублей. При этом на машины с пробегом за месяц этот показатель вырос на 9%, а на новые авто сохранился на уровне февраля.

– Мартовские выдачи подтверждают переход рынка к фазе устойчивого восстановления. Мы фиксируем рост не только в сумме, но и в количестве сделок – это сигнал возвращения массового спроса. Рост спроса на новые автомобили говорит о том, что клиенты, несмотря на рыночную конъюнктуру, сохраняют интерес к обновлению автопарка и готовы принимать решения при появлении более комфортных условий кредитования, – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По прогнозам экспертов, при сохранении текущего тренда по итогам 2026 года объем рынка автокредитования может составить порядка 1,8 трлн рублей, что на 5% выше результата прошлого года.