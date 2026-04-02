В Волгоградской области количество происшествий в ЖКХ снизилось на 8,2%





Количество аварий и инцидентов на объектах ЖКХ Волгоградской области снизилось в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. По данным профильного комитета администрации региона, согласно сводному отчету по аварийности на объектах ЖКХ по субъектам РФ, представленных на основании оперативных данных РСЦ, снижение составило 8,2%.

В частности, в прошлом году на территории региона произошло три аварии, тогда как в 2024 году – 27 (снижение на 88,9%). В теплоснабжении было зафиксировано две аварии, в 2024 году было четыре. Количество инцидентов в этой сфере составило 38, в 2024 году - 41 (-7,35%).

В горячем водоснабжении в прошлом году не было зафиксировано ни одной аварии, тогда как в 2024 году их было четыре. Также снизилось количество инцидентов в данной сфере – с 76 в 2024 году до 53 в прошлом (снижение 30,3%).

Общее количество происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона за отопительный период с 1 сентября 2025 по 1 февраля 2026 года уменьшилось на 33,8 %.

В прошлом году количество жителей, подпавших под ограничение или прекращение ресурсоснабжения, составило 519,88 тыс. человек. А в 2024 году неудобства в связи с этими обстоятельствами испытывали 659,18 тыс.человек.

При этом среднее время проведения аварийно-восстановительных работ в прошлом году составило 4 часа 49 минут (снижение на 0,9% от соответствующего показателя предыдущего отопительного периода). Такие параметры характеры для так называемой зеленой зоны сводного отчета по аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства по субъектам Российской Федерации.



