Оборот предприятий Волгоградской области достиг 386 млрд

Оборот организаций Волгоградской области в январе-феврале 2026 года составил 386,3 млрд рублей. По данным Волгоградстата, наибольший удельный вес в общеобластном обороте в январе-феврале 2026 года занимает оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 35%, или 135,3 млрд рублей, а также обрабатывающие отрасли – 28,7%, или 110,7 млрд рублей.