Бочаров: доходы областного бюджета выросли до 36,5 млрд





Эти данные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил на рабочем совещании по вопросам формирования доходной и расходной частей регионального бюджета, которое состоялось сегодня, 3 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, доходы областного бюджета в первом квартале 2026 года выросли на 1,3 миллиарда рублей, или на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Общий объем бюджетных доходов за первые три месяца 2026 года составил 36,5 млрд рублей, — заявил губернатор. — В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 26,7 млрд рублей, что на 12% (или 2,9 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Это, подчеркнул глава региона, свидетельствует о росте уровня деловой и потребительской активности населения и бизнеса в начале этого года.

При этом губернатор указал на необходимость повышения эффективности бюджетных расходов и максимального использования внебюджетных источников, инструментов поддержки, возможностей институтов развития. Глава региона также подчеркнул важность привлечения частных инвестиций для выполнения задач развития и снижения нагрузки на бюджеты всех уровней.

Соответствующие предложения по формированию дополнительных доходов и источников роста доходной части регионального бюджета, а также повышению эффективности расходных обязательств в целях безусловного и своевременного выполнения всех социальных обязательств также были рассмотрены на сегодняшнем совещании.

