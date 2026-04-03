Волжский ЖБИ признали банкротом

Арбитражный суд Волгоградской области признал несостоятельным ООО «Волжский ЖБИ». С заявлением в региональный арбитраж обратилось ООО «Добровоз» в связи с образовавшейся задолженностью предприятия за аренду транспортного средства с экипажем. Размер долга составил 2 миллиона 430 тысячи рублей.
По решению суда в РРР «Волжский ЖБИ» введена процедура конкурсного производства сроком до 25 августа 2026 года. В процессе рассмотрения заявления были установлены юридические факты о наличии решения о добровольной ликвидации юридического лица, недостаточности стоимости имущества ликвидируемого должника для удовлетворения требований кредиторов и наличии признаков банкротства.
Справка. ООО «Волжский ЖБИ» специализировался на производстве бетонных изделий для строительства.
