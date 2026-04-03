



Согласно оценкам банка ВТБ, в марте объем продаж кредитов наличными в России достиг 412 млрд рублей. Это на 27% превышает показатель февраля текущего года и на 70% – марта прошлого года.

Ключевым драйвером роста стало последовательное улучшение процентных ставок. Аналитики уточнили, что продажи кредитов наличными выросли выше рыночных значений – в 2 раза к марту 2025 года и в 1,5 раза к февралю этого года.

– Тренд марта задан двумя факторами: смягчением ставок и началом подготовки клиентов к летнему сезону. Последовательное снижение сделало кредиты наличными более доступными для плановых покупок, что напрямую отразилось на динамике продаж. При этом рост рынка идет без разбалансировки качества портфелей: банки сохраняют взвешенный подход к оценке долговой нагрузки заемщиков, что позволяет банкам поддерживать высокое качество кредитного портфеля и сохранять его устойчивость в долгосрочной перспективе, - прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По итогам 2026 года эксперты прогнозируют рост рынка потребительского кредитования в 1,6 раза – до 5,7 трлн рублей.

