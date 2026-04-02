Средние зарплаты волгоградцев «сдулись» в январе до 70 тысяч





Новые данные о зарплатах жителей Волгоградской области опубликовал Росстат. Согласно данным федерального ведомства, в январе 2026 года средняя зарплата работников составила 70316 рублей. Это на 16,4% больше, чем в начале 2025 года. Однако гораздо меньше, чем было в декабре 2025 года. Тогда, напомним, с учетом новогодних премий ее размер составил 88693 рубля.

В Южном федеральном округе лидером по размеру средних зарплат остается Краснодарский край. В январе 2026 года жители этого региона зарабатывали в среднем 82651 рубль. В Астраханской области этот показатель составил 71605 рублей, в Ростовской – 72306 рублей, а в Севастополе – 69440 рублей.







