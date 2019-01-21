Политика

В Волгоград экс-руководитель департамента ЖКХ и ТЭК спустя 4 года вернулся на прежнее место

Политика 21.01.2019 12:35
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21.01.2019 12:35


Сегодня президиум фракции «Единая Россия» в Волгоградской гордуме рекомендовал кандидатуру Романа Козлова на свободный пост в мэрии. Как сообщает ИА «Высота 102», претендент на вакантное место уже руководил этим же структурным подразделением до декабря 2014 года. После работал директором управляющей компании.
Прежний руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда в декабре прошлого года Алексей Сивокоз пошел на повышение - был назначен руководителем инспекции Госжилнадзора по региону. 

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