В волгоградском "Роторе" - новый главный тренер





Главным тренером футбольного клуба «Ротор» назначен Игорь Меньщиков. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в футбольном клубе.

Справка. Меньщиков Игорь Анатольевич родился 26.07.1970 года в Сургуте. Воспитанник волгоградского спортинтерната. По окончании школы поступил в волгоградскую академию физической культуры и спорта.

Начинал карьеру игрока в «Роторе», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Первым тренерским опытом Игоря Анатольевича также стал родной клуб.

Возглавлял ижевский «Зенит», который тренировал с 2013 по 2018 год. В июне 2018 года принял молодежную команду "Ротор-2".