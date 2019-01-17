Спорт

В волгоградском "Роторе" - новый главный тренер

Спорт 17.01.2019 15:14
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17.01.2019 15:14


Главным тренером футбольного клуба «Ротор» назначен Игорь Меньщиков. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в футбольном клубе. 
Справка. Меньщиков Игорь Анатольевич родился 26.07.1970 года в Сургуте. Воспитанник волгоградского спортинтерната. По окончании школы поступил в волгоградскую академию физической культуры и спорта. 
Начинал карьеру игрока в «Роторе», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Первым тренерским опытом Игоря Анатольевича также стал родной клуб. 
Возглавлял ижевский «Зенит», который тренировал с 2013 по 2018 год. В июне 2018 года принял молодежную команду "Ротор-2".
Напомним, в ноябре 2018 года бывший главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов был отправлен в отставку. Перед зимним перерывом волгоградский футбольный клуб занимал 15-ое место в ФНЛ, остановившись в шаге от зоны вылета. До последнего времени исполнял обязанности главного тренера "Ротора" Павел Могилевский. 

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