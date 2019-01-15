Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской области

Экология 15.01.2019 14:14
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15.01.2019 14:14
Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура добилась судебного решения о приостановлении эксплуатации печи на ООО "Эко-Капиталл" из-за химических выбросов в Светлом Яру. Как сообщили ИА "Высота 102" в природоохранном ведомстве, сегодня Светлоярский районный суд признал ООО "Эко-Капиталл" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления эксплуатации стационарного источника выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что в 2018 году ООО "Эко-Капиталл", которое занимается производством свинца, оказалось в центре внимания проверяющих из-за многочисленных жалоб жителей Светлого Яра на регулярные химические выбросы и задымления. "Высота 102" об этом подробно рассказывала.
В связи с многочисленными обращениями жителей р.п. Светлый Яр межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка ООО "Эко-Капиталл". Установлено, что обществом эксплуатируется источник выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (печь нагревательная) в отсутствие специального разрешения. По данному факту прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес руководителя общества и возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
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