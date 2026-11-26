25 ноября в матче 19‑го тура Первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» принимал волгоградский «Ротор» и добился волевой победы – 2:1. Для Роберта Евдокимова победа стала долгожданным облегчением после затяжной серии без выигрышей. Дмитрий Парфёнов, напротив, ушёл с пресс‑конференции с ощущением упущенного шанса.До удаления игра шла по сценарию «Ротора»: команда Дмитрия Парфёнова грамотно управляла темпом, забирала вторые мячи и уверенно довела дело до гола. Сам наставник подтверждает этот тезис:Ключевым моментом, который изменил рисунок матча, стало удаление Руслана Байтукова на 41‑й минуте. После него «Ротор» был вынужден перестроиться: насытить центр, уйти в плотную оборону и пытаться сберечь минимальное преимущество. Но, как честно признал Парфёнов, в меньшинстве выполнить такой план не удалось:

Именно эта невнимательность вскоре привела к голу Ивана Пяткина – мячу, который родился из рикошета и стал следствием потери той самой концентрации, о которой говорит тренер.



Для «Нефтехимика» эта победа стала не просто набором очков, а снятием серьёзного психологического давления. Роберт Евдокимов прямо говорит о важности результата после затяжной безвыигрышной серии:





– Восемь матчей без побед – это тяжело давит на ребят. Сегодня мы не показали красивой игры, но зато боролись за каждый мяч. Особенно в концовке, когда нужно было дожать – парни не опустили руки.





При этом тренер не умаляет заслуги соперника и признаёт силу «Ротора»:



– «Ротор» – сильная команда с хорошим тренером и качественным подбором футболистов. По игре волгоградцы должны быть выше в таблице. Нам было непросто, но мы имели преимущество. Контролировали ход игры, правильно комбинировали, надёжно играли сзади.



Важным фактором для хозяев стала и своевременная замена: выход Никиты Васильева во втором тайме добавил команде свежести и помог создать необходимое давление на уставшую оборону «Ротора».



– Во втором тайме хорошо вышел на замену Никита Васильев. Определённо усилил нашу игру. «Ротор», даже вдесятером, прессинговал, старался оказывать давление. Но мы действовали грамотно, создали очень много моментов – с подач, с проникающих передач. Хорошо, что добились победы. Пусть скромной, но это три очка.



Тактически матч чётко делится на два разных отрезка: до 41‑й минуты – вязкая, равная игра, где «Ротор» выглядел чуть свежее и организованнее; после – попытка удержать результат в меньшинстве, которая не сработала из‑за нехватки ресурса и потери концентрации. А для «Нефтехимика» ключевым стало умение терпеть и дожимать соперника в концовке. Победа добавит нижнекамцам уверенности перед следующими играми, тогда как «Ротору» предстоит искать способы компенсировать нехватку глубины состава и избегать ошибок в критических эпизодах.



Александр Веселовский