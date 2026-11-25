С 22 по 24 ноября в Краснодаре на базе Центра спортивной подготовки прошёл Кубок России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. По данным Волгоградской федерации гребли на байдарках и каноэ, в турнире приняли участие около 300 сильнейших гребцов из 20 регионов страны. На этих стартах спортсмены разыграли награды на дистанциях 2000, 5000 и 10 000 метров – то есть и на классических отрезках, и на марафонских, где решающими становятся не только скорость, но и умение распределять силы.

Для Волгоградской области главным триумфатором соревнований стал воспитанник региональной школы олимпийского резерва Данил Положенцев. Он выступил в каноэ‑одиночке и завоевал две медали, показав редкую универсальность: бронзу на дистанции 2000 метров и золото на марафонской дистанции 10 000 метров.



Победа на 10 000 метрах стала не просто техническим результатом – она читается как история преодоления. Чтобы выдержать такую дистанцию, мало одной физической силы: здесь нужна выстроенная тактика, точный расчёт темпа и способность не терять концентрацию в затяжной борьбе. Именно эти качества и позволили Данилу подняться на высшую ступень пьедестала.

Бронзовая награда на 2000 метрах, завоёванная днём ранее, дополнила картину: она показала, что спортсмен уверенно чувствует себя и на более скоростных дистанциях. Умение сделать правильный рывок в нужный момент, грамотно разложить силы по отрезкам – всё это говорит о высокой тактической выучке.

Тренирует Данила Положенцева Дмитрий Петров. В этих двух медалях – не только личный труд спортсмена, но и результат системной тренерской работы: выстроить подготовку так, чтобы одинаково уверенно выступать и в спринте, и в марафоне, – отдельное мастерство.



Александр Веселовский

Фото: Волгоградская федерация гребли на байдарках и каноэ