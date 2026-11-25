



В Невинномысске прошли межрегиональные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвящённые памяти заслуженного тренера России Макара Богдановича Багдасаряна. По данным Федерации дзюдо Волгоградской области, турнир в Ставропольском крае собрал более 300 спортсменов из 12 субъектов страны – и стал данью уважения человеку, который внёс большой вклад в развитие дзюдо в нашей стране.





Волгоградка Милана Ажиненкова выступала в весовой категории до 44 кг, где за награды боролись 9 участниц. Старт у спортсменки получился максимально ярким: в первом поединке она досрочно победила ставропольчанку Диану Загинайлову – на это ей понадобилось всего 16 секунд.



Однако уже в следующей схватке Ажиненкова уступила Альде Гобозовой из Осетии, из‑за чего оказалась в утешительной сетке. Но там Милана не оставила соперницам шансов. Она досрочно взяла верх над Алиной Чараевой (Северная Осетия) и Альбиной Шаниной (Краснодарский край). Особенно впечатляющей получилась победа над Шаниной – всего за 21 секунду. Именно этот успех принёс волгоградской дзюдоистке бронзовую награду турнира.



Милана тренируется под руководством тренера‑преподавателя Александры Берко. В этой медали – и характер самой спортсменки, и методичность наставника: умение собраться после осечки и не дать эмоциям сбить темп.



Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области