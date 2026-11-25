В пятницу, 27 ноября, в Советском районе Волгограда будет прекращена подача холодной воды. Об этом проинформировали в ООО «Концессии водоснабжения».Специалисты отмечают, что проведение работ будет связано с переврезкой существующего трубопровода.Воды не будет с 09:00 до 23:00. Отключение затронет следующие улицы и дома:

-ул. Нижнечерская,

-ул. Петровская, 9;

-ул. Карагандинская, 3-21;

- ул. Логовская, 43, 70-84;

- ул. Алексеевская, 31, 50, 69-79;

- ул. Панфиловская, 3, 4, 8-34;

- пр. Университетский, 54, 56, 58, 64.

Жителям этих адресов рекомендуется подготовиться к отсутствию воды и заранее запастись необходимым количеством.