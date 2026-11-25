



Угроза атаки вражескими дронами сохраняется на территории региона с 22:15. Экстренные службы напоминают о необходимости избегать открытых пространств, а в помещении лучше находиться подальше от окон.



Согласно мониторинговым каналам, фиксации дронов были в Алексеевском, Кумылженском, Михайловском, Котовском, Иловлинском, Новоаннинском, Даниловском, Ольховском, Нехаевском, Фроловском, Еланском районах.



Отметим, беспилотная опасность объявлена дважды за сутки. Первый раз угроза сохранялась с 17:24 до 21:07.