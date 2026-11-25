



СФР информирует граждан, что каждому присваивается уникальный идентификационный номер лицевого счета, который действует на постоянной основе - СНИЛС. Этот номер необходим для получения различных государственных услуг и формирования пенсионных накоплений.



В случае изменения личных данных, таких как фамилия, имя, отчество или дата рождения, следует незамедлительно сообщить об этом в СФР. Для этого не обязательно обращаться в отделение по месту регистрации - можно выбрать любое отделение соцфонда или многофункциональный центр.



Не забудьте взять с собой действующий паспорт. Следует учесть, что выпуск зеленых пластиковых карт СНИЛС прекращен. Вся информация теперь хранится в электронной форме, а подтверждением регистрации в системе служит соответствующее уведомление.