



Правоохранительные органы отреагировали на инцидент, произошедший в лагере Гули Королевой, о котором сообщалось в публикации «Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный стол». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отделе МВД России по Городищенскому району по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законе порядке.

Между тем, с редакцией связалась мама троих братьев, Анна, которые, согласно версии, озвученной мамой другого мальчика, Серафима, обидели ее сына, и опровергла сказанное волгоградкой.



- Все было совсем не так, как рассказывала Мария. Серафим после отбоя не давал никому спать, включал свет, снимал видео. Мои дети сделали ему замечание, он не реагировал. Когда он спустился со второго этажа двухъярусной кровати, один из моих сыновей пытался ему объяснить, что после отбоя надо спать, потому что программа у детей насыщенная, на следующий день планировалось много мероприятий, и всем надо отдохнуть. Потом уже вмешались вожатые, да, они заставили отжиматься и приседать, но не Серафима, а моих детей. И очень хорошо, у моих сыновей уже были награды за отжимания, будут и еще. А на следующий день к Серафиму подошел один из моих сыновей и снова попытался поговорить с ним, чтобы он не мешал спать. На что Серафим ударил моего сына по лицу. В ответ на это сын его толкнул, - утверждает Анна.



По словам женщины, ее дети не могли обидеть мальчика.



- У нас полная благополучная семья, мы так воспитываем их, что все конфликты нужно решать словами, а не кулаками. Мои сыновья уже не первый раз в этом лагере, участвуют и побеждают в соревнованиях, и никогда не было ничего подобного. Я очень сочувствую, что Серафим перенес операцию, желаю ему скорейшего выздоровления, но я уверена, что аппендицит никак не связан с ссорой детей. А что касается синяков Серафима, то я предполагаю, что они уже были давно у мальчика, возможно, он упал с велосипеда, - заявила многодетная мама.



Женщина также утверждает, что второго пострадавшего в конфликте детей не было.



- Мальчик Артем, которого якобы тоже душили мои дети, уже признался сотрудникам ПДН, что Серафим сам начал ссору. А его никто не обижал. Вчера он уже играл в волейбол с моими сыновьями, и все у них хорошо, - заключила собеседница.



Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратилась мама 8-летнего мальчика, которая сообщила о том, что ее ребенка обидели трое мальчиков из отряда. На следующий день Серафим почувствовал себя плохо, а медики заподозрили у него аппендицит. Родители сами забрали сына и отвезли его в больницу, где врачи подтвердили диагноз и срочно его прооперировали. При этом медики сообщили в полицию о том, что у госпитализированного ребенка были синяки. Мама мальчика высказала претензии руководству лагеря в связи с отсутствием контроля вожатых за ситуацией в отряде, допустивших разборки между детьми. Также ее возмутило, что медики не вызвали скорую помощь ребенку после его жалоб на боли в животе. В настоящее время мальчик уже прошел обследование в рамках назначенной судмедэкспертизы.

