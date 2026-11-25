Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о том, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - это природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое опасными вирусами из семейства хантавирусов. Болезнь протекает тяжело и может привести к трагическим последствиям, вплоть до летального исхода.

Природные очаги ГЛПС обычно встречаются в лиственных и смешанных лесах, а также в лесостепных зонах. В Волгоградской области ежегодно фиксируются отдельные случаи заболевания. По данным на конец 2026 года, было зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев ГЛПС.



Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом поражает почки и кровеносные сосуды человека, вызывая выраженную интоксикацию организма. Пик заболеваемости наблюдается в весенне-летне-осенний период, когда активность грызунов достигает максимума. Весной грызуны часто проникают в жилые дома в поисках пищи и уютных условий. Люди оставляют запасы еды и создают комфортные места для грызунов, что способствует их размножению.



Заражение человека происходит несколькими путями:

- воздушно-пылевым: вирус попадает в организм через дыхательные пути при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов, например, во время уборки помещений, сельскохозяйственных работ или в быту.

- алиментарным: вирус может проникать в организм через продукты или воду, загрязненные выделениями грызунов.

- контактным: вирус проникает в организм через слизистые оболочки или поврежденную кожу при контакте с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями.



Инкубационный период заболевания длится от 4 до 49 дней, в среднем около 2–3 недель. Заболевание начинается остро и проявляется поражением почек, резким повышением температуры, головной болью, ознобом, тошнотой, прочими болями. На ранних стадиях ГЛПС часто принимают за грипп. В некоторых случаях у больных могут наблюдаться носовые кровотечения и кровь в моче.



Санврачи отмечают, что заболевший человек не является источником инфекции и не представляет опасности для окружающих.

Для профилактики заражения нужно проводить уборку в дачных домиках и подсобных помещениях исключительно влажным методом. Также лучше использовать ватно-марлевые повязки или респираторы и резиновые перчатки при работах, связанных с возможным контактом с грызунами. Уничтожать грызунов на садовых и дачных участках, обеспечивать герметичность жилых и рабочих помещений, тщательно мыть руки с мылом перед едой, хранить продукты в плотно закрытых контейнерах - основные меры, пренебрегать которыми не стоит.