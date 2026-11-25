Федеральные новости

ВС РФ ударили дронами по энергетике и железной дороге Украины

В ночь на 25 ноября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в...