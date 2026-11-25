Пассажиры волгоградского аэропорта томятся в ожидании рейсов. Согласно информации онлайн-табло, задерживаются два рейса на прилёт, и два - на вылет.
Столичный борт DP 6965 ожидается в 13:20, вместо 9:20; а питерский рейс DP 517 прибудет в 17:30 вместо 14:40.
Соответственно, борт DP 6966 отправится в столицу в 13:50 вместо 9:50, а рейс DP 518 улетит в Санкт-Петербург в 18:00 вместо 15:10.
Отметим, накануне с 18:29 до 19:35 аэропорт Волгограда прекращал работу в целях безопасности полётов. В настоящее время авиагавань работает штатно, однако угроза атаки БПЛА сохраняется в регионе.