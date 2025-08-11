Расследования

Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули Королевой

11.08.2025 18:01
СУ СК России по Волгоградской области занялось расследованием происшествия в детском оздоровительном лагере им. Гули Королевой. В частности, сообщает ИА «Высота 102», следователи планируют установить все обстоятельства падения с высоты 9-летней девочки и оказания ей помощи персоналом лагеря. Информацию о возбуждении уголовного дела по факту ЧП в лагере 11 августа «Высоте 102» подтвердили в следственном управлении региона.

Напомним, о происшествии в детском лагере им. Гули Королевой ИА «Высота 102» сообщало накануне, 10 августа. В редакцию обратились родители 9-летней Маргариты после публикации о подобном случае. Их дочь получила переломы обеих рук, рваную рану головы и множественные ушибы, упав с крыльца столовой. Однако же, директор лагеря, со слов мамы девочки Любови, в телефонном разговоре уверял ее, что дочь получила лишь несколько ссадин. О необходимости срочно везти ребенка в больницу родителям сообщила неравнодушная медсестра, работавшая в медпункте. 

Родители пострадавшей девочки уверены, что за оставление ребенка в опасности должно нести ответственность руководство лагеря, которое, настаивают они, запрещало вызывать скорую помощь.

– С его [директора лагеря] стороны была попытка скрыть травмы, и скрыть то, что эти травмы получены именно в лагере. А это уже статья. Также, по нашему мнению, в действиях и бездействии руководства лагеря усматривается халатность и оказание услуг ненадлежащего качества, – считают родители пострадавшей девочки. 

Добавим, что прокуратура Волгоградской области, в свою очередь, организовала собственную надзорную проверку в лагере им. Гули Королевой. Также ведомство будет осуществлять контроль за ходом расследования уголовного дела.

Ранее информагентство сообщало о случае 8-летнего Серафима. Мальчика, со слов его мамы, на второй день пребывания в детском лагере им. Гули Королевой душили и били сверстники. На следующий день ребенок был экстренно доставлен родителями в больницу, где ему провели операцию по удалению воспалившегося аппендикса. Скорую помощь почувствовавшему недомогание ребенку в лагере, как и в случае с Маргаритой, никто не вызвал. Избежать трагических последствий в данном случае удалось лишь благодаря бдительности родителей. В настоящее время материалы по данному факту, сообщает ИА «Высота 102», находятся в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

