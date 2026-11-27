



27 школ Волгограда получили статус опорных школ оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Соглашение о сотрудничестве было подписано накануне на деловой встрече с директорами образовательных учреждений, которая прошла на базе лагеря.

Перед подписанием соглашения представители школ познакомились с инфраструктурой «Авангарда». Координатор лагеря Алексей Кузьмин представил образовательные площадки и актуальные программы базы.

В числе опорных школ – МОУ СШ № 81 имени Героя СССР П. А. Панина, МОУ СШ № 7 имени Александры Пахмутовой, МОУ СШ № 54, на базе которой работает Дом ЮНАРМИИ, а также новые школы № 9 и № 121 и другие образовательные учреждения.

Новый проект поможет объединить усилия школ и «Авангарда» в развитии военно-патриотического воспитания. Учащиеся получат больше возможностей участвовать в учебных сборах по ОБЗР, профильных сменах, игре «Зарница 2.0» и других проектах лагеря и его ключевых партнёров – Движения «ЮНАРМИЯ», Центра «ВОИН» и ДОСААФ.





– Опорная школа – это продолжение «Авангарда» в каждом районе города. Задача простая: чтобы то, что ребёнок получил в лагере за смену – знания, характер, товарищество, – не обрывалось, а развивалось в школе весь год. И, в то же время, чтобы все школьники могли максимально участвовать в проектах и сменах лагеря в течение всего года, выстраивая свою карьерную траекторию в пользу профессий, связанных с защитой Родины, – прокомментировал координатор «Авангарда» Алексей Кузьмин.

Он также отметил, что со стороны «Авангарда» опорным школам гарантируется методическая поддержка, организация мероприятий на базе лагеря, помощь инструкторского состава для проведения тренировок и мастер-классов.

– Статус опорной школы – это признание высокого уровня патриотического воспитания в МОУ СШ №81. Теперь мы не только внедряем лучшие практики центра у себя, но и делимся опытом с другими образовательными учреждениями региона. Наши ученики получают доступ к современным образовательным программам, встречам с настоящими защитниками Отечества и проектам всероссийского масштаба. Быть опорной школой «Авангарда» — большая честь и ответственность. Это наш вклад в будущее детей, воспитание настоящих граждан и патриотов России. Спасибо всем педагогам, ученикам и родителям за труд, единство и любовь к Родине! – сказала по итогам торжественного мероприятия в «Авангарде» директор школы №81 Волгограда Елена Пономарева.