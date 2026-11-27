



Волгоградские судебные приставы выдворили из страны находившегося в розыске гражданина Беларуси. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, мужчина числился в федеральном розыске у себя на родине за уклонение от уплаты алиментов.

Мужчина, как выяснилось, уехал из Беларуси, чтобы избежать уголовной ответственности, но в Волгограде был задержан из-за отсутствия документов, подтверждающих его право на пребывание на территории РФ.

За нарушение миграционного законодательства РФ гражданин был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и административного выдворения за пределы Российской Федерации. А информация о его планируемом выдворении за пределы России была передана правоохранителям Беларуси.

После оформления необходимых документов судебные приставы препроводили гражданина до пункта пропуска через государственную границу. По прибытии в Беларусь мужчина был задержан.