



В селе Великовечное Белореченского района Краснодарского края река Белая вплотную подошла к жилым домам. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на сельчан, под угрозой затопления находятся 10 домов, а берег продолжает обрушаться.

Жители Великовечного рассказывают, что с начала года, когда экс-глава района Сергей Сидоренко приезжал осматривать дамбу, река смыла около 150 метров берега. За последние две недели вода приблизилась ещё на 7 метров. Пенсионеры, живущие у воды, уже сидят на чемоданах и готовы уехать в любой момент.

По словам местных, Сидоренко, возглавлявший район 4,5 года, игнорировал проблему и пытался переложить её на администрацию Великовечненского поселения, которая не может её решить. После его отставки ситуация не изменилась – ни и. о. главы Семейкин, ни врио главы района Мазунин, по утверждению сельчан, никаких действий не предприняли.

Жители утверждают, что обращаются в различные инстанции на протяжении уже 10 лет, но получают лишь отписки и обещания. Дамба находится возле разрушающегося берега, люди не получают ни помощи, ни поддержки.

Сельчане просят председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести проверку бездействия чиновников, вмешаться и взять ситуацию на контроль.