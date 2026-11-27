



Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Павел Иванович Гищенко представил личному составу новых руководителей.

Полковник полиции Сергей Александрович Осадчий, занимавший должность руководителя Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району, назначен начальником отдела полиции № 3 Управления МВД России по Волгограду.

Отдел МВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области возглавил подполковник полиции Юрий Петрович Мастерков.

Как отметили в ведомстве, оба руководителя имеют большой опыт службы в оперативных подразделениях, в том числе на руководящих должностях. Начальник Главного управления пожелал новым руководителям успехов в служебной деятельности.