









Семья Вороновых из поселка Себрово Михайловки Волгоградской области вот уже неделю пытается добиться от местных чиновников помощи в расчистке дороги, которая ведет к дому, где пройдет церемония прощания с погибшим на СВО их сыном и братом. Как рассказала ИА «Высота 102» Сюзанна Воронова, недавно она и ее близкие получили страшную весть – в боях погиб ее младший брат Богдан. Ему было 18 лет. По словам девушки, он провоевал 11 месяцев и за это время получил четыре награды. Однако в настоящее время раздавленная горем семья вынуждена обивать пороги чиновников, чтобы похороны Богдана прошли достойно.

– Мы живем в поселке Себрово на улице Курская, 21. Дожди и снег окончательно разбили дорогу, которая ведет к нашему дому. Поэтому, когда нам сообщили, что гроб с телом Богдана вот-вот привезут, мы обратились в администрацию Михайловки, чтобы нам помогли с засыпкой дороги, иначе машина с гробом просто застрянет в грязи. Проводить Богдана в последний путь придет много людей. Мы хотим сделать все, как положено – донести гроб до перекрестка, но и пешком, конечно, здесь сейчас не пройти, – рассказала Сюзанна.

По словам девушки, чтобы хотя бы временно решить проблему с дорогой, надо засыпать ямы с водой песком или щебенкой, для чего потребуется один или два грузовика.

– Но оказалось, что для достойных похорон моего брата ни песка, ни щебенки у местных властей нет, – негодует собеседница. – Единственное, что они сделали,– прислали машину, которая якобы откачала воду из ям. Но толку от этого оказалось мало – ямы снова стоят всклянь.





Между тем, похороны Богдана Воронова назначены уже на завтра, 28 ноября. До сих пор проблема с расчисткой дороги не решена. А значит, траурная церемония может пойти не по плану.

– За что погиб мой брат, если мы не сможем достойно проводить его в последний путь? Он свою жизнь отдал за нашу родину, за всех нас, в том числе за тех, кто отказал нашей семье в такой малости. Мы же не асфальт просили положить, в конце концов! Неужели в нашем округе, где есть Сидорский песчаный карьер, не нашлось немного песка, чтобы засыпать дорогу? – задается вопросом Сюзанна.





Сложившаяся ситуация возмутила и жителей Михайловки. Как рассказали ИА «Высота 102» михайловцы, сейчас в срочном порядке они ищут технику и песок, чтобы хоть как-то подравнять дорогу. Люди готовы взять на себя обязательства, которые должны были исполнить перед семьей погибшего чиновники.

Между тем, в отделе сельских территорий администрации муниципального округа город Михайловка корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что сделали все, что было в их силах после обращения семьи Вороновых – убрали мусор и откачали воду из ям. И посоветовали обратиться за дальнейшими разъяснениями к вышестоящему руководству. Однако даже после обращения семьи к главе Михайловки Юрию Кокину, как утверждает Сюзанна, дорогу так и не привели в порядок. Юрий Кокин ответил на звонок корреспондента, однако пояснил, что находится на мероприятии и говорить не может.