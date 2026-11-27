



В Азовском районе Ростовской области во время шторма опрокинулась моторная лодка с тремя рыбаками. Как передает Привет-Ростов, ЧП произошло возле посёлка Топольки.

По предварительным данным, причиной стали сильный ветер и высокие волны – мужчины вышли на воду, несмотря на действовавшее штормовое предупреждение.

Одному из рыбаков, 29-летнему мужчине, удалось самостоятельно добраться до берега. Медицинская помощь ему не потребовалась. Двое других скрылись под водой. Спасатели продолжают их поиски, информация об обнаружении пока не поступала.