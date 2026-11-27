



В Волгоградской области на завершающую стадию выходит создание стационарного реабилитационного отделения на базе областного центра «Вдохновение». Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки осмотрел объект и поставил задачи по его наполнению. Новое пространство предназначено для комплексной социальной реабилитации участников специальной военной операции, получивших ранения и травмы, и расширит возможности помощи военнослужащим и их близким.





Здание, переданное комитету социальной защиты населения в 2022 году, расположено рядом с уже действующим центром «Вдохновение» – это позволит обеспечить взаимодействие специалистов и комплексное сопровождение пациентов. Стационар рассчитан на 34 места, включая места для сопровождающих. Ежегодно здесь смогут проходить реабилитацию порядка 500 жителей региона.





Для восстановления физических возможностей оборудованы залы физической культуры, механотерапии и Школы ходьбы, кабинеты эрготерапии, физиотерапии, массажа и нейрокогнитивной реабилитации, а также специализированный кабинет для подбора технических средств реабилитации. Психологической поддержке уделено особое внимание: создаются кабинет психолога, сенсорная комната, комната психологической разгрузки, зал сенсомоторной интеграции, пространство с технологиями виртуальной реальности и автотренажёры.

Важная особенность площадки – возможность не только пройти восстановительные процедуры, но и освоить навыки для самостоятельной жизни. Для этого предусмотрены жилая комната для маломобильных граждан, демонстрационная комната, компьютерный класс, библиотека «Цифра», 3D-мастерская и комната профессионального самоопределения. В составе отделения будут работать кабинет Фонда «Защитники Отечества», Военно-социальный центр, медицинский пост и кабинет терапевта. Для комфорта пациентов – жилые комнаты, буфет-кафе, парикмахерская, музыкальная студия, соляная комната и кино-кафе.

– На территории Волгоградской области идет системная, плановая работа по созданию современной системы медицинской, социальной реабилитации, поддержки участников боевых действий, участников специальной военной операции и их семей. Сегодня мы находимся на одном из объектов, который будет включен в общую систему. Задача — создать условия и для проживания, и для проведения реабилитации, профориентационных мероприятий, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Центр должен быть наполнен жизнью — важно, чтобы люди, находящиеся здесь, чувствовали себя как дома. И эта задача будет выполнена. Также мы понимаем, что любая реабилитация, медицинское восстановление должны проходить с семьей, и с ней также будет проводиться работа.





Новый формат дополнит уже действующую систему помощи участникам СВО – в регионе работают более 50 мер поддержки, которые постоянно совершенствуются с учётом предложений самих бойцов. С 2023 года координационным учреждением по вопросам социальной реабилитации является центр «Вдохновение». Здесь специалисты помогают восстановить социальные связи, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, вернуть трудоспособность и социальную активность. Важной составляющей станет работа с близкими участников СВО: члены семей смогут обучиться навыкам ухода за тяжелобольными и правилам использования технических средств реабилитации.





Губернатор отметил, что создание на базе «Вдохновения» ресурсного центра реабилитации позволит задать высокие стандарты оказания подобной помощи, а нарабатываемые методики можно будет тиражировать в других учреждениях профиля – как уже существующих, так и только создаваемых.