



В Волгограде 27 ноября вновь наблюдаются очереди на автозаправочных станциях. Корреспонденты ИА «Высота 102» проехали по АЗС города и убедились: на одних заправках бензина нет вовсе, на других – где топливо ещё осталось – выстроились вереницы машин.

Отметим, что ситуация с перебоями поставок бензина на волгоградских заправках сохраняется с середины ноября. Водители отмечают: найти нужную марку бензина – особенно АИ-95 – по-прежнему непросто. На заправках, где топливо было в наличии, стояние в очередях уже две недели растягивается на 15–60 минут.





Но, как показал опыт, не только 95-й бензин сегодня нужно еще поискать в Волгограде. Такая же ситуация и с 92-м.

– Вот буквально час назад подъезжаю к заправке на Пархоменко и вижу на табло нужный мне девяносто второй. Потер радостно руки, встал в очередь и тут же АИ-92 резко кончился, о чем меня и еще несколько водителей известило потухшее табло перед заправкой, – рассказывает читатель информагентства Юрий.





Стоят в очередях волгоградские автомобилисты и а АЗС «Лукойла» на проспекте Ленина 63,Б, и к «Газпрому» на ул. Черноярская, 100. Вереницы автомобилей заканчиваются далеко за пределами самих автозаправочных станций.

Одной из немногих заправок, где днем не оказалось скучающих в ожидании топлива автомобилистов, была станция «Лукойл» на проспекте Ленина, 80А. Но это легко объяснимо – здесь отпускают лишь дизельное топливо.





Отметим, что очереди перед АЗС выстраиваются в Волгограде в эти дни и утром, и днем, и вечером. Одна из самых популярных заправок в центре Волгограда – на ул. Пархоменко – в вечернее часы продолжает обслуживать десятки машин, водители которых готовы терпеливо ждать заправки бака.

На 27 ноября обновленной информации от Облпромторга и ТЭК по ситуации на рынке региона не поступало. 25 ноября власти заявляли, что следят за логистикой к условиях «меняющейся ситуации».

– Ситуация находится на постоянном контроле федеральных и региональных профильных и надзорных ведомств – делается все возможное для обеспечения поставок всех видов топлива на АЗС Волгоградской области, – цитата из официального заявления.