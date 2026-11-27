



В Красноармейском районе Волгограда в предстоящие выходные проведут работы по подключению к сети нового участка водопровода. В связи с этим будет приостановлена подача ресурса к ряду домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», новый участок водовода протяженностью 500 метров позволит закольцевать схему системы водоснабжения. В дальнейшем при ремонте ресурс будут отключать не во всем прилегающем жилом массиве, а на отдельных участках.

Новый отрезок водопровода изготовлен из высокопрочных полимерных материалов, что повысит износостойкость оборудования. Обновленный участок уже проверили на герметичность, промыли и продезинфицировали - осталось присоединить его к сети. Для этого с 09:00 28 ноября до 15:00 29 ноября будет приостановлена подача ресурса по следующим адресам.

Список домов, которых коснется отключение:

ул. 50 лет Октября, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20а, 24, 28, 30, 36, 36а, 40

ул. Голубева, 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16

ул. Ломакина, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24а, 25, 26, 28

ул. Вучетича, 5, 5а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Бахтурова, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ул. Удмуртская, 2-20(чет)

ул. Российская, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Канатчиков, 1-16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26

пр. им. Героев Сталинграда, 1

ул. Фадеева, 63.





Для горожан будет организован подвоз воды. Информация о времени и улицах, на которых будут дежурить автоцистерны, опубликована на сайте «Концессий водоснабжения».



