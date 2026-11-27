В Красноармейском районе Волгограда в предстоящие выходные проведут работы по подключению к сети нового участка водопровода. В связи с этим будет приостановлена подача ресурса к ряду домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», новый участок водовода протяженностью 500 метров позволит закольцевать схему системы водоснабжения. В дальнейшем при ремонте ресурс будут отключать не во всем прилегающем жилом массиве, а на отдельных участках.
Новый отрезок водопровода изготовлен из высокопрочных полимерных материалов, что повысит износостойкость оборудования. Обновленный участок уже проверили на герметичность, промыли и продезинфицировали - осталось присоединить его к сети. Для этого с 09:00 28 ноября до 15:00 29 ноября будет приостановлена подача ресурса по следующим адресам.
Список домов, которых коснется отключение:
- ул. 50 лет Октября, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20а, 24, 28, 30, 36, 36а, 40
- ул. Голубева, 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16
- ул. Ломакина, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24а, 25, 26, 28
- ул. Вучетича, 5, 5а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
- ул. Бахтурова, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- ул. Удмуртская, 2-20(чет)
- ул. Российская, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- пр. Канатчиков, 1-16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
- пр. им. Героев Сталинграда, 1
- ул. Фадеева, 63.