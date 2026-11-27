



В Центральном парке Волгограда стартовала заливка и покраска самого большого открытого катка города – «Лагуны». Как только установились стабильные отрицательные температуры, техническая служба парка начала формировать ледовые слои на арене, площадь которой составляет 2500 квадратных метров. Открытие катка запланировано в ближайшее время.

– Ледовое покрытие будет состоять из нескольких слоёв общей толщиной около 10 сантиметров. Первый «черновой» слой уже залит, специалисты приступили к окрашиванию поверхности в белоснежный цвет. Это не только придаст арене эстетичный вид, но и поможет сохранить лёд в течение сезона: белая поверхность отражает солнечные лучи, поэтому покрытие меньше нагревается. После окрашивания нанесут финишные слои, – рассказали в парке.

Поддерживать нужную температуру на катке будет система искусственного охлаждения, а между сеансами на каток будет выходить ледозаливочная машина – она обеспечит ровное и качественное покрытие.

К настоящему на прилегающей к катку территории обустроены прорезиненные пешеходные зоны, подготовлены крытый пункт проката коньков и тёплые помещения для переобувания. К новому сезону закупили новые коньки взамен изношенных – всего для посетителей подготовлено около 1000 пар с 26-го по 48-й размер. Одновременно на льду смогут находиться более 500 человек.