«Почему надо приехать и ткнуть носом?»: губернатор Бочаров устроил чиновникам разнос в Михайловке





Губернатор Волгоградской области сегодня, 12 августа, отправился утром в Михайловский район, где в поселке Отрадное в эти дни возводится новая школа. Как сообщает ИА «Высота 102», в целом Андрей Бочаров остался доволен ходом выполнения работ, но не обошлось и без критики. Так, недовольство главы региона вызвал тот факт, что возле будущего учебного учреждения не предусмотрели парковку.

– Я вижу, что есть парковка для учителей и обслуживающих машин, а парковки для людей, которые будут привозить детей в школу, нет. И не надо говорить о том, что вы договоритесь между собой (подрядчик и администрация), такие вопросы надо продумывать заранее, – пришел в негодование Бочаров после отчета подрядчика. – У вас было время. Разве нужно, чтобы я каждый раз приезжал и происходило одно и то же? Зачем мне лишний раз сюда ездить, чтобы говорить вам, что нужно сделать? Я, конечно, для этого сюда и езжу, но вы должны сами предусматривать такие моменты. Здесь не нужны какие-то дополнительные и серьезные затраты. Я бы понимал, если бы речь шла о десятках миллионов рублей. Но ведь этого в данном случае не надо. В рамках строительства школы нужно было сразу предусмотреть парковочное пространство для автомобилей. В чем проблема? Сегодня у каждой семьи по одному-два автомобилю. Куда вы все смотрите? Глава района кто здесь? Неправильный подход. Ну не должны мы приезжать сюда, чтобы тыкать вас, простите, носом в какие-то мелочи! Понимаю, если бы мы приехали, а вы нам сказали: не хватает средств на это и это. Мы изыскали бы средства, вышли на увеличение. Но нет. Мы вынуждены вносить изменения в проект и схему движения.

Обратил внимание Андрей Бочаров и на то, что чиновники до сих пор не решили судьбу старой школы.

– Мы строим школу здесь с 2021 года. Все надо было предусмотреть. Я сейчас понимаю, что никто не подумал, что будет со старым зданием. Сносить ее будете? Сдавать будете? – задал вопросы Андрей Бочаров. – Надо этот вопрос проработать. Нужен данный объект социальным учреждениям или не нужен?

Глава Волгоградской области на месте поручил до 15 сентября местной администрации решить судьбу старого здания школы.

Напомним, что новая школа в черте Михайловки примет по окончании строительства 250 учащихся. Возводят здание в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас на завершающем этапе – возведение коробки здания. Полностью готовы помещения будут уже к концу года. Затем объекту предстоит лицензирование, оснащение всем необходимым оборудованием и школьной мебелью.

К выбору места строительства учреждения в Михайловке подошли грамотно. Фактически учреждение станет доминантой образовательно-досугового кластера для детей — по близости расположены новый Центр физической культуры и спорта (открыт в 2021 году), обновленная зона отдыха.