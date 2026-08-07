В Волгограде состоялась встреча первых выпускников кадрового проекта «Сталинградский призыв» с губернатором Андреем Бочаровым. Участниками первого набора стали 37 ветеранов СВО, которые недавно завершили обучение по этой программе. Один из них – ветеран специальной военной операции, подполковник Михаил Романович Марчук. Военнослужащий в эксклюзивном интервью порталу Volganet рассказал о неформальном разговоре с губернатором, а также поделился своими планами на жизнь после «Сталинградского призыва».

Михаил Марчук участвовал в штурмовых действиях по освобождению Херсона, награжден медалью «За Отвагу». Действующий командир оперативной роты сообщил, что и раньше встречался с главой региона, но в официальной обстановке, а так откровенно и вживую – впервые.

– Губернатор – по-настоящему уникальнейший человек. Несмотря на колоссальную занятость, огромное количество задач и встреч, требующих физических и эмоциональных затрат, он остаётся полон энергии, – говорит ветеран СВО. – Мне очень хотелось бы узнать у него, откуда он её черпает и где запасается. При случае обязательно задам этот вопрос. С уверенностью могу сказать: наш губернатор, как принято говорить, – настоящий мужик!

Ветеранам СВО губернатор пообещал всяческую поддержку и помощь, всячески подбадривал, но в тоже время подчеркивал, что поблажек не будет. В откровенном разговоре Андрей Бочаров рассказал ветеранам СВО о своем детстве, о жизни.

– Я, конечно, и раньше знакомился с биографией губернатора. Читал о его службе в военно-воздушных войсках, о том, как он защищал господствующую высоту в посёлке Комсомольское в первую чеченскую кампанию. Но одно дело читать, а другое — слышать об этом из первых уст. Меня очень впечатлил рассказ Андрея Ивановича о том, что он воспитывался мамой. Он поделился воспоминаниями из детства, рассказал, как в восьмом классе самостоятельно принял решение поехать в Москву поступать в Суворовское военное училище — и там начался его путь военнослужащего. Он настоящий герой! Это правда, – считает Марчук.

После завершения обучения на проекте «Сталинградский призыв» ветеран СВО планирует дальше служить во благо нашей страны и нашего региона. Мужчина принял решение продолжить службу до окончания СВО, а уже потом – выполнять любые задачи уже на муниципальной или государственной службе.