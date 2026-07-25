









Сегодня, 25 июля, губернатор Волгоградской области, отправившись утром на работу, неожиданно отклонился от маршрута и нагрянул на стройку в Волжском, где с нарушением сроков возводится детская поликлиника. Анлдрей Бочаров бодро пробежал по помещениям, легко преодолев лестничные пролеты и без труда запрыгнув на высокий выступ.

Отвечать на неудобные вопросы главы региона по поводу низких темпов работ пришлось профильному заместителю Юрию Седову.



Чем дольше Андрей Бочаров ходил по недостроенным помещениям объекта, тем заметнее он хмурился. А потом и вовсе издевательски хохотнул, услышав очередное объяснение от своего подчиненного о причинах срыва строительства такого важного для Волжского объекта.



- Вы хотите сказать, что тот объект вы сдадите в декабре 2026 года? – обратился Андрей Бочаров к Юрию Седову.



- Думаю, это вполне возможно, - неуверенно, ежась под взглядом губернатора, ответил чиновник



- Почему вы не разорвали контракт? – продолжил с напором глава региона.



- Потому что подрядчик убеждает каждый раз, проведешь планерку, на следующий день выходит, потом все заканчивается, – пытался объяснить собеседник Андрея Бочарова.



- Такое качество работы, а вы уговариваете. Нас не интересует, как он убеждает, нас должен интересовать результат. В таком состоянии в декабре сдать объект невозможно, - жестко констатировал губернатор.



Напомним, в мае этого года глава региона так же нежданно нагрянул на долгострой в Камышине. Тогда губернатор устроил разгон подрядчику, сорвавшему работы. Андрей Бочаров возмутился, что ему рассказывают сказки о ходе строительства и пообещал принять меры.



Справка. 6-этажное здание в Волжском общей площадью более 9 тыс. кв.м. подрядчик должен был сдать до конца 2025 года, но по соглашению сторон сроки были продлены до конца 2026 года. Но даже с этими корректировками компания не справляется.



Лечебное заведение рассчитано до 350 маленьких пациентов в смену. Планируется, что в новую поликлинику переедут детские поликлинические отделения, которые сейчас располагаются в приспособленных помещениях в жилых домах.



Видео администрации Волгоградской области