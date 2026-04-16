



В Волгограде сегодня, 16 апреля, депутаты областной думы единогласно в двух чтениях одобрили законопроект о присвоении рабочему поселку Чернышковский почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщает ИА «Высота 102», с докладом о событиях, которые разворачивались на территории Чернышковского района в годы Великой Отечественной войны выступил глава облкомтерполитики Михаил Битюцкий.

– Чернышковский в силу своего территориального расположения был первым, кто встретил врага на территории Сталинградской области. Здесь же первые бои с противником вела сформированная в июле 1942 года 62-я армия, – сообщил Михаил Битюцкий. – Считаем правильным и справедливым присвоение почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» рабочему поселку Чернышковский, а равно и всему Чернышковскому району, как высшей степени признание региона защитникам Сталинградской области.

На заседание в областной думе приглашен сегодня глава Чернышковского района Владимир Крылов. Он уточнил, что на территории района похоронены более 2000 защитников Сталинграда, поисковые работы продолжаются.

Вторым рабочим поселком, которому будет присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести» по решению депутатов, станет Иловля.

– 15 августа 1942 года фашисты быстрым маршем вышли к Дону большими силами и пытались его форсировать. Навстречу им были брошены три стрелковые гвардейские дивизии. Форсировали Дон на подручных средствах и отбросили противника от берега, держали линию фронта до контрнаступления, – напомнил доблестную историю Иловли глава облкомтерполитики Битюкций. – Значение подвига защитников Сталинграда в Иловле в том, что остановили врага, сохранили за нами эту территорию. Участок рокады Иловля - Петров Вал, построенный героическими усилиями народа, сыграл стратегическую роль в Сталинградской битве.

На территории Иловлинского района, уточнил глава района Иван Гель, находилось 63 госпиталя, куда доставляли раненых. Более 1500 жителей района были позже награждены за доблестный труд в годы ВОВ. Практически в каждом населенном пункте Иловлинского района находятся братские могилы.

– Иловлинский район – действительно рубеж. Здесь остановили врага, здесь началось наступление, – подчеркнул Гель.

Напомним, инициатива о присвоении звания «Рубеж Сталинградской доблести» исходила от ветеранского сообщества и была поддержана губернатором Андреем Бочаровым. Ранее этого звания уже были удостоены 8 муниципалитетов, в которых установлены стелы, проведено благоустройство прилегающих территорий. Средства на это выделяет бюджет Волгоградской области.