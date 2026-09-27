«Выстрелил в упор»: на юге Волгограда в «Магните» убили покупателя

Шокирующее убийство произошло накануне, 26 сентября, в Красноармейском районе Волгограда – в магазине, на глазах свидетелей, почти в упор застрелили человека.

Трагедия разыгралась в супермаркете «Магнит», расположенном на улице 50 лет октября. Около девяти вечера между двумя покупателями произошел конфликт. По свидетельствам очевидцев, один покупатель заступился за пожилого человека, которого обидел нападавший. На кадрах видно, как мужчина в кепке близко подошел к другому молодому мужчине, перед этим пнув ногой корзину. Между ними вспыхнула перепалка. Затем мужчина в кепке вытащил предмет, похожий на пистолет, и почти в упор выстрелил в своего оппонента. Раненый упал. К пострадавшему бросились очевидцы, которые вызвали скорую помощь и полицию. К сожалению, пострадавший скончался.