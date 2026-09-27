Главное

Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе
Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, который использовался для хранения и распределения продукции военного назначения для ВСУ. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ....
Федеральные новости
 ЦИК распределила мандаты: «Единая Россия» получила 349 мест
Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму. Об этом сообщили в официальном аккаунте ЦИК в МАКС.  Мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» получает 349 мест, КПРФ – 37, ЛДПР –...
Происшествия

«Выстрелил в упор»: на юге Волгограда в «Магните» убили покупателя

Происшествия 27.09.2026 09:47
0
27.09.2026 09:47




Шокирующее убийство произошло накануне, 26 сентября, в Красноармейском районе Волгограда – в магазине, на глазах свидетелей, почти в упор застрелили человека.

 Трагедия разыгралась в супермаркете «Магнит», расположенном на улице 50 лет октября. Около девяти вечера между двумя покупателями произошел конфликт. По свидетельствам очевидцев,  один покупатель заступился за пожилого человека, которого обидел нападавший. На кадрах видно, как мужчина в кепке близко подошел к другому молодому мужчине, перед этим пнув ногой корзину. Между ними вспыхнула перепалка. Затем мужчина в кепке  вытащил предмет, похожий на пистолет, и почти в упор выстрелил в своего оппонента. Раненый упал. К пострадавшему бросились очевидцы, которые вызвали скорую помощь и полицию. К сожалению, пострадавший скончался. 

Редакция направила запросы в ГУ МВД по Волгоградской области и следственное управление СК, ответы ожидаются. 

Видео Волгоград. Красноармейский t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.09.2026 12:35
Происшествия 27.09.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2026 09:47
Происшествия 27.09.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 21:25
Происшествия 26.09.2026 21:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 19:16
Происшествия 26.09.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 16:05
Происшествия 26.09.2026 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2026 11:08
Происшествия 26.09.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2026 20:01
Происшествия 25.09.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2026 14:20
Происшествия 25.09.2026 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2026 13:01
Происшествия 25.09.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2026 11:27
Происшествия 25.09.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2026 13:27
Происшествия 24.09.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2026 19:42
Происшествия 23.09.2026 19:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2026 14:41
Происшествия 23.09.2026 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2026 12:18
Происшествия 23.09.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2026 17:34
Происшествия 22.09.2026 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
«Знатно жахнуло»: волгоградцы вздрогнули от сильного хлопкаСмотреть фотографии
11:49
Ирина Волк: 32-летнего убийцу отца 5 детей в «Магните» задержали по горячим следамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Жителям трех районов Волгограда возвращают воду после планового ремонтаСмотреть фотографии
11:10
101-летнего пациента эвакуировали в Волгоград санавиациейСмотреть фотографии
10:56
ИКВО зарегистрировала трех депутатов-одномандатников ГосдумыСмотреть фотографии
10:23
СУ СК: застреливший покупателя в волгоградском «Магните» задержанСмотреть фотографии
10:11
«Убили на глазах детей»: застреленный в волгоградском «Магните» покупатель был многодетным отцомСмотреть фотографии
09:47
«Выстрелил в упор»: на юге Волгограда в «Магните» убили покупателяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Волгоградская область избежала атак вражеских средств пораженияСмотреть фотографии
08:39
Трехдневное магнитное спокойствие установилось для волгоградцевСмотреть фотографии
07:34
В Волгограде и области исчезли бензиновые очередиСмотреть фотографии
07:19
Волгоградцы провели ночь без тревожных оповещенийСмотреть фотографии
06:50
31 тысяча волгоградцев отдохнули за границейСмотреть фотографии
05:58
Билеты в плацкарт подорожают для волгоградцев на 9,2% с 1 октябряСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде сгорел частный дом на ул. ЭльтонскойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
В Волгограде специалисты устранили нарушение по ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:42
В Волгоградской области продолжают патрулировать водоёмы после закрытия купального сезонаСмотреть фотографии
20:01
Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в ОдессеСмотреть фотографии
19:16
В Волжском из-за окурка пострадали в пожаре двое человекСмотреть фотографии
18:58
Волгоград участвует в Международном форуме объединённых культур в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
18:22
Отставка Марченко, снос «Юбилейного» и тарифы ЖКХ: главные события региона за неделюСмотреть фотографии
17:41
«Концессии водоснабжения» продолжают масштабные работы на сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
17:24
Волгоградцам рассказали, как избавиться от рекламных звонков и спамаСмотреть фотографии
16:42
Преобразившаяся экс-глава Волгограда Гусева прошла в ГД при поддержке шахтеровСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанцииСмотреть фотографии
15:42
ЦИК распределила мандаты: «Единая Россия» получила 349 местСмотреть фотографии
15:02
Уличный кинотеатр в ЦПКиО переходит на режим выходных днейСмотреть фотографии
14:34
Партии Волгограда отчитались о доходах: «ЕР» собрала 15 миллионов за кварталСмотреть фотографии
14:10
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Урюпинска 11 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Волгоградская область обыграла Московскую – 13:9 – и вышла в полуфинал СпартакиадыСмотреть фотографии
 