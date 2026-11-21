- Обстановка на топливном рынке региона стабильная, контролируемая.
Облпромторг и ТЭК совместно с профильными ведомствами проводит постоянный мониторинг для оперативного реагирования, - сообщило ведомство.
Топливный рынок Волгоградской области сохраняет стабильность. В течение последних дней ситуация не претерпела изменений, согласно информации облпромторга.
Тем не менее, волгоградские водители сообщают, что наблюдаются проблемы наличия топлива АИ-98, а марку АИ-95 к вечеру можно найти не на всех заправках.