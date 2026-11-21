



Сегодня, 21 ноября, около 14:00 в Дзержинском районе Волгограда по ул. Тургенева внезапно пропало электричество. Энергетики отмечают, что в скором времени свет должен вернуться в дома.

- В домах по указанной улице произошло локальное технологическое нарушение в сети напряжением 6кВ. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе АО «ВМЭС».

Напомним, накануне в похожей ситуации длительное время были жители домов по ул. Хорошева. Практически весь день они провели без электричества из-за аналогичной проблемы.