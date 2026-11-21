



В наши дни кафе и рестораны открываются (и, увы, нередко закрываются) с такой скоростью, что запомнить их все – задача со звездочкой. В советские же годы каждое заведение строилось в буквальном смысле на века. Как, к примеру, знаменитая «Острава» на улице Краснознаменской. Сколько свадеб было сыграно в этих просторных залах, сколько встреч и семейных посиделок проведено за этими столиками. Об истории ресторана, ставшего частью городской истории, - в материале ИА «Высота 102».

Ресторан «Острава», названный в честь чешского побратима Волгограда, открылся в центре города осенью 1975 года. Современное заведение планировало удивлять гостей не только кухней, но и интерьером. К примеру, световыми колодцами, наполняющими большой обеденный зал естественным светом.

– В годы засилья типовой застройки здания по индивидуальным проектам строились очень редко. По этой причине ресторан «Острава», созданный в стиле советского модернизма, в какой-то мере можно считать поистине прорывной концепцией, – отмечают волгоградские архитекторы. – Отличаясь и своей архитектурой, и замечательной кухней, он быстро встал в один ряд с любимыми волгоградцами ресторанами – «Нептуном», «Белым Аистом» и другими.

В заведении, быстро завоевавшем статус одного из самых популярных в городе, было немало и других оригинальных дизайнерских решений в духе постмодернизма: по словам краеведа Романа Шкоды, авторский проект архитектора Галочкиной отличали необычный керамический горельеф на входе, а также мощные лоджии, на которых сотрудники «Остравы» выставляли столики для посетителей.





Несмотря на достаточно плотную посадку гостей, залы ресторана не ощущались грузными и переполненными – за этот «воздух» и внешнюю легкость отвечали и необычный растительный орнамент на стенах, сложенный из майолики и керамики, и удивительный зимний сад с освежающими фонтанчиками.

«Вкус этих блюд помнится до сих пор»

Впрочем, каким бы роскошным, необычным и «модернистским» ни был бы дизайн заведения, без по-настоящему вкусной еды оно бы никогда не обрело своих постоянных посетителей. И именно кухню многие волгоградцы называли главной изюминкой «Остравы».

– В советские годы мы, как доноры, получали талон на обед, который можно было использовать либо в «Маяке», либо в «Остраве», – вспоминает жительница города Ольга. – По правде говоря, я чаще выбирала именно «Остраву» – этот наваристый борщ, эту свежайшую выпечку, которую подавали гостям, я помню до сих пор.

– В 1981 году мой брат праздновал в «Остраве» свадьбу и, несмотря на то, что мне в тот момент было всего десять, я отлично помню этот ресторан, – ностальгирует в социальных сетях волгоградка Татьяна. – В памяти – и купленная папой чешская шоколадка, на обертке которой, кажется, был нарисован кораблик. Вкус этой плитки со сливочной начинкой также неразрывно ассоциируется у меня с этим заведением.





Останавливая свой выбор на ресторане в центре города из-за яркой кухни, многие волгоградцы уже в процессе отдыха открывали для себя и другие неминуемые плюсы заведения – скажем, его идеальное месторасположение.

– Моя подруга два дня подряд отмечала в «Остраве» свою свадьбу, – говорит волгоградка Ирина. – Выбирали заведение в первую очередь из соотношения цены и качества. Но уже во время самого праздника они оценили и другие бонусы – прекрасную зеленую зону, возможность выйти на балкончик или вовсе спуститься в парк.

«Острава» уходит в прошлое

Увы, но уже в начале 90-х над рестораном с чешским названием сгустились тучи. Потеряв прежнюю рентабельность, знаменитое заведение закрыло свои двери, уступив большие площади первому в городе продуктовому супермаркету.

– Честно говоря, меня и сейчас удивляет тот факт, что подобный «дворец питания», неизменно пользующийся популярностью у горожан, в начале 90-х годов пришел в упадок, – констатирует волгоградский архитектор-реставратор Сергей Сена. – Но факт остается фактом, и «Русская недвижимость», скупавшая в Волгограде многие объекты, приобрела и здание «Остравы». Его приспособили под первый супермаркет, вложив минимум средств в интерьер и потратившись в основном на оборудование – кассы, стеллажи.

Своего «долго и счастливо» преемник волгоградского ресторана, однако, так и не дождался. Из-за постепенного истощения ассортимента магазин, заявивший о новом, более современном формате продаж, так и не обрел популярности у волгоградцев.

– Беда заключалась в том, что в те годы в торговых сетях практически не существовало такого специалиста, который был бы ответственен за поддержание ассортимента. Из-за этого понравившиеся покупателю продукты могли никогда не появляться на полках магазина. Помню, как однажды вечером я вышел на улицу за хлебом и заглянул в «Остраву», – вспоминает Сергей Сена. – Спросил у продавца, где найти нужный отдел. Пошел по ее подсказке, но хлеба так и не нашел. Увидев мое удивление, женщина ответила: «Правильно, хлеб продается именно здесь. Но сейчас его уже раскупили».

После закрытия магазина, так и не оправдавшего надежд его владельцев, в здании бывшей «Остравы» затеяли капитальный ремонт – его готовили к открытию банка.

– Естественно, при переоборудовании помещений ни о каком сохранении художественной отделки интерьеров 70-80-х годов речи уже не шло, – заключает волгоградский архитектор-реставратор. – Тогда, увы, ее почти не признавали за какую-то особенную ценность.

О судьбе здания бывшего кинотеатра «Победа», построенного в Царицыне, пережившего Сталинградскую битву, ставшего едва ли не основной точкой притяжения горожан в советские годы и получившего вторую жизнь в наши дни, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.