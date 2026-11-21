В Волгограде в ЦПКиО отметили день рождения Деда Мороза. Для детей была организована интерактивная программа с играми, танцами, хороводами и эстафетами рядом с будущей резиденцией волшебника.Одним из ключевых событий стало открытие Почты Деда Мороза. Первые письма от юных волгоградцев уже отправлены главному зимнему волшебнику. Праздничные мероприятия проходили у деревянной избушки «Подворье», где 5 декабря откроется резиденция Деда Мороза.Дети вместе со сказочными персонажами участвовали в подвижных играх, танцевали, водили хороводы и поздравляли Деда Мороза с днём рождения. Аниматоры из центра развлечений «Космоклуб» и студии танца «Кассандра» также присоединились к празднику. Символом наступающего года стала Козочка. Юные посетители вместе с родителями участвовали в торжественном открытии Почты Деда Мороза.После церемонии дети первыми опустили письма в специальный почтовый ящик, рассказав в них о своих мечтах и пожеланиях. Почта Деда Мороза находится перед воротами резиденции и будет работать ежедневно до 7 января 2027 года. Каждый ребёнок, отправивший письмо, получит видеоответ от Деда Мороза. Для этого в письме нужно указать номер телефона и адрес электронной почты.фото: ЦПКиО